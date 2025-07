Gli “Angeli del Bello” di Verona, ripuliscono la strada romana

La strada romana in piazza dei Signori a Verona, riscopre la sua dignità grazie agli “Angeli del Bello”.

In piazza dei Signori a Verona, la strada romana è tornata a splendere grazie all’intervento degli “Angeli del Bello“, l’associazione di volontari che si prende cura dei luoghi più preziosi della città scaligera.

Nei giorni scorsi i volontari hanno effettuato un intervento di pulizia sulla strada romana adiacente a Piazza dei Signori, una delle aree più “poetiche” del centro storico. Un’azione eseguita “con cura, nel rispetto della storia e delle regole”, come ha sottolineato anche l’assessore Federico Benini in un post sui social, per ringraziare i volontari per il lavoro fatto.

L’associazione Angeli del Bello / Verona, organizzazione no-profit, coordina interventi di pulizia, manutenzione e sensibilizzazione per migliorare il decoro urbano. Un’opera che coinvolge cittadini armati di buona volontà, per restituire dignità a marciapiedi, monumenti, aree verdi e angoli di città spesso dimenticati.

“Con gesti semplici ma fondamentali – spiega Benini – aiutano a proteggere il nostro patrimonio storico e a ricordarci che la bellezza di Verona va preservata ogni giorno, con l’impegno di tutti”.