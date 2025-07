Fiera Agricola di Sant’Anna: annullato il concorso per precauzione

Sant’Anna d’Alfaedo: tutto pronto per la Fiera Agricola e Festa Patronale, annullato il concorso.

Tutto pronto per la 164esima edizione della Fiera Agricola e Festa Patronale di Sant’Anna d’Alfaedo, in programma da oggi, venerdì 25 a domenica 27 luglio. Un appuntamento storico per la Lessinia, che unisce tradizione rurale, momenti religiosi, intrattenimento e cucina.

L’edizione di quest’anno propone un ricco programma di iniziative per tutte le età, ma come comunicato dagli organizzatori, la tradizionale rassegna bovina con concorso di conduzione e relative premiazioni non potrà avere luogo a causa delle misure sanitarie precauzionali per il contenimento di alcuni focolai di Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD), malattia che colpisce i bovini.

Il programma.

Venerdì 25 luglio.

Ore 19.30: Convegno degli allevatori aperto alla cittadinanza.

aperto alla cittadinanza. Ore 21.30: Serata Afro & Funky con “The Groove’s” e “Jimor DJ”.

Sabato 26 luglio.

Ore 08.00: Tradizionale Fiera Agricola .

. Ore 09.00: Rassegna zootecnica e concorso di conduzione ( ANNULLATI ).

di conduzione ( ). Ore 10.30: Santa Messa della Patrona con il Vescovo Cavina e benedizione dei bambini.

con il Vescovo Cavina e benedizione dei bambini. Ore 12.30: Inaugurazione della Fiera Agricola con le autorità ( senza premiazioni bovine ).

con le autorità ( ). Ore 16.30: “ Artigianato in scena ” e intrattenimento.

” e intrattenimento. Ore 21.30: Serata House & Commerciale con “Juan Pablo DJ”.

Domenica 27 luglio.

Ore 09.30: “ Speleologo per un giorno”, escursione in grotta con il GAL “Gruppo Alti Lessini”.

in grotta con il GAL “Gruppo Alti Lessini”. Ore 11.00: Santa Messa con accoglienza di San Michele Arcangelo.

con accoglienza di San Michele Arcangelo. Ore 11.30: Inaugurazione campo da padel e sala wellness della piscina comunale.

e sala wellness della piscina comunale. Ore 14.30: Tornei di Morra e Tressette.

e Tressette. Ore 15.30: “S.Anna’s Free DJ”, spazio per esibirsi con la propria musica.

spazio per esibirsi con la propria musica. Ore 16.00: Intrattenimento per i più piccoli con truccabimbi e bolle di sapone .

. Ore 21.30: Serata Rock & Roll con “I Guastafestival”.

Stand gastronomici e mercatini.

Durante la fiera, stand gastronomici con gnocchi della Lessinia e piatti a base di prodotti locali.