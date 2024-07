La magia di “The Dark Side of the Moon” al Teatro Romano con i Pink Floyd Legend.

La magia di “The Dark Side of the Moon” al Teatro Romano con i Pink Floyd Legend dopo il trionfo del 2022 con Atom Heart Mother. L’orchestra ritorna al Teatro Romano domani, domenica 14 luglio. Questa volta saranno accompagnati dagli archi dell’Evequartett e dagli ottoni del Verona Concentus Ottoni per una speciale interpretazione di The Dark Side of the Moon.

L’ensemble, composto da diciotto musicisti, reinterpreterà il capolavoro dei Pink Floyd in una nuova veste. Mescolando gli arrangiamenti originali con i suoni classici degli archi e degli ottoni. Questo restituirà la caratteristica anima rock dell’album, arricchita dal tocco epico di un’orchestra classica.

Oltre all’esecuzione completa del celebre album del 1973, i Legend proporranno anche i più grandi successi della band inglese. Inoltre saranno accompagnati dai video originali d’epoca proiettati su un grande schermo circolare, il tutto immerso in un nuovo spettacolo di luci e laser.

The Pink Floyd Legend.

Negli ultimi quattro anni, i Pink Floyd Legend, hanno attratto oltre 130 mila spettatori con i loro spettacoli dedicati all’universo pinkfloydiano. Ogni tour, prodotto da Gilda Petronelli di Menti Associate, è un evento straordinario. Tra i più celebri, si annoverano Atom Heart Mother con coro e orchestra.

E ancora The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour, Live at Pompeii con strumenti vintage. Poi il tour per i 40 anni di Animals con una spettacolare riproduzione della Battersea Power Station, e SHINE Pink Floyd Moon, l’opera rock di Micha van Hoecke con Raffaele Paganini e i danzatori della Compagnia Daniele Cipriani.

Il gruppo ha collaborato con vari artisti legati ai Pink Floyd, tra cui Guy Pratt, Ron Geesin, Gary Wallis, Durga McBroom, Claudia Fontaine e Harry Waters. Quest’ultimo si è esibito con loro il 26 gennaio 2024 al Teatro Olimpico di Roma, durante la Pink Floyd Legend Week, per l’esecuzione integrale di The Final Cut. Si trattava di una serata commemorativa dedicata agli 80 anni dello Sbarco di Anzio, dove perse la vita il nonno di Waters, Eric Fletcher Waters.

Pink Floyd Legend: the history.

Nati nel 2005, i Pink Floyd Legend sono oggi riconosciuti come il miglior gruppo italiano nel rendere omaggio ai Pink Floyd. Ogni loro spettacolo, frutto di un approfondito studio delle partiture e dei concerti live, è un evento. Dal 2012, ogni rappresentazione di Atom Heart Mother ha registrato il tutto esaurito. Nel 2014, il tour italiano di The Dark Side of The Moon ha visto la partecipazione straordinaria di Durga McBroom. Nel 2016, i concerti-evento hanno toccato luoghi prestigiosi come lo Sferisterio di Macerata e il Teatro Romano di Ostia Antica con “Live At Pompeii”.

Il Pink Floyd Legend Day del 19 novembre 2016 a Roma ha visto la partecipazione di ospiti eccezionali come Carlo Massarini. Nel 2017, hanno celebrato i 40 anni di ANIMALS con il giornalista Andrea Scanzi e si sono esibiti a Villa Adele ad Anzio con il progetto speciale Roger Waters Night. A novembre 2017, Gary Wallis, Claudia Fontaine e Durga McBroom si sono uniti ai Legend per la seconda edizione del Pink Floyd Legend Day.

Nel 2018, il tour di Atom Heart Mother è ripreso, culminando nel debutto mondiale a giugno 2019 al Ravenna Festival con SHINE Pink Floyd Moon, diretto da Micha van Hoecke. Nel 2022, i Legend hanno inaugurato le celebrazioni del quarantennale dell’Università di Tor Vergata e hanno proseguito il tour estivo di Atom Heart Mother con tappe a Fiesole, Roma, Agrigento e Zafferana Etnea.

Nel 2023, il tour di SHINE Pink Floyd Moon ha registrato quattro sold out consecutivi e i Legend hanno celebrato i 20.000 spettatori del tour cinquantennale di The Dark Side of The Moon. Il 2024 è iniziato con il successo della Pink Floyd Legend Week, che ha attirato oltre 7 mila spettatori al Teatro Olimpico di Roma. Tutte le produzioni dei Pink Floyd Legend sono firmate Menti Associate.

La formazione italiana.

Riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, è composta da Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso, voce) ed Emanuele Esposito (batteria), Giorgia Zaccagni, Claudia Marss e Daphne Nisi ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista. L’ensemble classico comprende Michele Braghini e Augusto Parma (violino), Eva Impellizzeri (viola), Silvia Dal Paos (violoncello), Lorenzo Rigo (trombone), Fabrizio Mezzari e Francesco Perrone (tromba), Antonio Belluco (basso tuba), Dario Venghi (corno). La direzione d’orchestra e gli arrangiamenti sono del Maestro Giovanni Cernicchiaro.