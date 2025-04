Giro del mondo sotto il cielo di Verona: “Cucine a Motore” sbarca all’Arsenale.

Tre giorni di sapori, ritmi e colori da ogni angolo del globo animeranno l’Arsenale di Verona da venerdì 9 a domenica 11 maggio con “Cucine a Motore”. È quindi in arrivo il festival itinerante del cibo di strada e delle culture internazionali, pronto a conquistare la città con una carovana di food truck e spettacoli non-stop.

L’evento, a ingresso gratuito, è molto più di un semplice festival gastronomico: è un’esperienza multisensoriale che fonde il gusto dei piatti tipici di tutto il mondo con la musica, le danze e le atmosfere di terre lontane. Dai profumi speziati dell’Asia, alla griglia argentina, passando per la cucina tex-mex, i burger gourmet, i dolci mediorientali e tanto altro: ogni truck è un passaporto verso una nuova scoperta culinaria.

Ma “Cucine a Motore” non si ferma al palato: la musica e le esibizioni dal vivo trasformeranno l’Arsenale in un palco multiculturale, con artisti e performer pronti a far ballare e stupire il pubblico per tutta la durata del weekend.

Orari di apertura.

Venerdì 9 maggio : dalle 18:00 a mezzanotte.

: dalle 18:00 a mezzanotte. Sabato 10 maggio : dalle 11:00 a mezzanotte.

: dalle 11:00 a mezzanotte. Domenica 11 maggio: dalle 11:00 a mezzanotte.

Programma.

Venerdì 9 maggio.

Ore 19:00 – World Beat Experience : ritmi globali per aprire il festival con energia.

: ritmi globali per aprire il festival con energia. Ore 21:00 – Hierba Mala: sonorità latine e atmosfere caliente.

Sabato 10 maggio.

Ore 11:30 – Dogshill DJ’s Family: mix di generi e vibrazioni dal mondo.

mix di generi e vibrazioni dal mondo. Ore 16:00 – Danza del Ventre : suggestioni orientali in movimento.

: suggestioni orientali in movimento. Ore 17:00 – Cores de Bahia : energia brasiliana tra capoeira e samba.

: energia brasiliana tra capoeira e samba. Ore 19:00 – La Gallardo Carolina : performance di tango e flamenco.

: performance di tango e flamenco. Ore 21:00 – Hot Staff DJ Set: Dj Rosma e Dj 44° fanno danzare Verona.

Domenica 11 maggio.