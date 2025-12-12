Dopo le polemiche, si cambia: dal 20 dicembre l’ingresso al Cortile di Giulietta sarà dal teatro Nuovo.

Cortile di Giulietta, si cambia ancora: e dal 20 dicembre si torna all’ingresso da piazzetta Navona, attraverso il teatro Nuovo. Ma andiamo con ordine. Intanto, per questo fine settimana rimane l’accesso contingentato, con alcuni correttivi per evitare le congestioni registrate su via Cappello. Si tratta ancora di “misure straordinarie e temporanee, alternative alla chiusura completa del sito“.

Lo scorso weekend, infatti, la limitazione degli ingressi secondo palazzo Barbieri avrebbe garantito maggiore sicurezza e una fruizione più ordinata del sito museale, provocando però affollamenti proprio in via Cappello.

Quindi per il fine settimana rimane confermato l’accesso da via Cappello riservato esclusivamente ai possessori del biglietto online, quello famoso da 12 euro, per la Casa di Giulietta. Dal 16 al 19 dicembre, invece, durante i giorni infrasettimanali, il Cortile sarà aperto liberamente in alcune fasce, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.

La novità.

La vera novità scatterà dal 20 dicembre al 6 gennaio 2026, quando verrà ripristinato il senso unico d’ingresso da piazzetta Navona, passando attraverso gli spazi del teatro Nuovo, con uscita da via Cappello. Una soluzione già sperimentata con successo negli anni precedenti e sostenuta dalla Soprintendenza. Il Comune si farà carico delle spese operative, mentre verranno allestiti due accessi separati: uno per persone con disabilità e visitatori con prenotazione, l’altro per chi desidera accedere gratuitamente al cortile.

L’ingresso diretto da via Cappello resterà consentito solo agli ospiti della struttura ricettiva interna, ai clienti con accesso dedicato e al personale degli esercizi commerciali. Intanto il percorso per la formalizzazione definitiva dell’accesso a pagamento da piazzetta Navona, avviato dal Comune con i proprietari privati, “è ormai alle battute finali”.