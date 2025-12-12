Incidente nella nebbia sull’Autobrennero, 8 chilometri di coda

Incidente sull’autostrada Autobrennero in direzione sud, complice la nebbia: chilometri di coda.
Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre, sull’Autobrennero, all’altezza di Nogarole Rocca, in direzione sud. Non si conoscono al momento i dettagli di quanto accaduto, ma il traffico bloccato ha provocato chilometri di coda.
L’incidente, secondo Autobrennero, avvenuto alle 15.30 in carreggiata sud tra l’allacciamento con l’A4 e il casello di Nogarole Rocca, ha provocato code fino a 8 chilometri.