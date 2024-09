Continua il mercatino dei libri usati in giro per i quartieri di Verona

Mercatino dei libri usati a Verona.

Continua il tour del Mercatino dei libri usati nell’ambito dell’iniziativa delle Biblioteche del Comune di Verona, per il progetto Spazi Liberi. Iniziato dalla Biblioteca Civica durante il fine settimana del Tocatì continua domani, 28 settembre, nella biblioteca di Borgo Trieste, in via M. Della Torre 2, dalle 10 alle 13. Durante la mattinata sarà presente un angolo dedicato ai giochi del Ludobus. Sarà un’altra occasione di incontro, scambio e raccolta di idee per fare della biblioteca un’officina culturale. Il ciclo di incontri si chiuderà sabato 5 ottobre, nella biblioteca di Borgo Roma, in via Via Porto Tolle 1, sempre dalle 10 alle 13.

Il Mercatino dei libri usati ha toccato anche la biblioteca di Santa Lucia, nel Centro Culturale 6 Maggio 1848. Con l’occasione l’Associazione Le Fate onlus ha organizzato il concerto della cantautrice Ikigai e realizzato la prima edizione del Baratto per bambini che ha coinvolto moltissime famiglie.

Il progetto Spazi Liberi è un’attività prevista dal bando “Giovani in Biblioteca” del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ stato realizzato dalle Biblioteche del Comune di Verona in collaborazione con l’Associazione Le Fate onlus ed Hermete Cooperativa Sociale Onlus.