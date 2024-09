Verona, il consiglio comunale approva mozione in favore dello ius scholae

Approvata dal consiglio comunale di Verona mozione in favore dello ius scholae: 21 i voti a favore, 7 quelli contrari.

Il consiglio comunale di Verona approva mozione in favore dello ius scholae. Nella seduta di giovedì 12 settembre è stata infatti approvata, con 21 voti favorevoli e 7 contrari, la mozione con prima firmataria la consigliera comunale Pd Alessia Rotta che impegna la Giunta a sollecitare presso il governo nazionale “una riforma della legge sulla cittadinanza che includa il principio dello ius scholae, al fine di riconoscere il diritto alla cittadinanza ai minori stranieri nati o arrivati in Italia in giovane età che abbiano completato un ciclo scolastico di cinque anni nel nostro Paese”.

“E’ la svolta che da più parti si sta invocando – spiega Alessia Rotta – per assicurare la piena integrazione, anche in termini di diritti e di doveri di cittadinanza, di decine di migliaia di ragazzi e ragazzi che nei fatti sono già italiani e veronesi, perché cresciuti nelle nostre scuole fianco a fianco ai figli e alle figlie delle famiglie italiane per origine, ma che ancora non hanno accesso alla cittadinanza”.