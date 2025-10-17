Undiscovered Music Festival, il gran finale a Verona

Ultimo appuntamento a Verona per l’Undiscovered Music Festival: concerto finale alle Arche Scaligere.

Coinvolgere il pubblico giovane nel mondo della musica d’arte è la missione dell’Undiscovered Music Festival a Verona, giunto alla sua seconda edizione.

Il Festival, realizzato con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Verona e curato dal direttore artistico Mattia Marsala, si prepara a chiudere i battenti sabato 25 ottobre. L’intera rassegna ha proposto quest’anno un viaggio nella musica strumentale del Novecento, arricchita da connessioni e richiami a composizioni più antiche.

L’atto finale, intitolato ‘Sentieri Armonici’, si terrà in una location di grande fascino e storia: la Chiesa di Santa Maria Antica alle Arche Scaligere, con inizio fissato per le ore 17.

Il programma della serata vedrà l’esecuzione di brani che spaziano tra i secoli. Si alterneranno musiche di George Friedrich Händel (con la Sonata in Sol maggiore HWV 363b e la Sonata in Do maggiore HWV 365), a composizioni del Novecento italiano come la Barcarola di Alfredo Casella e la Sonatina di Mario Castelnuovo-Tedesco. Non mancherà inoltre un’incursione contemporanea con la Siciliana di Michele Di Filippo, che si esibirà anche alla chitarra in duo con Lorenzo D’Antò al flauto.