Premio “La Bella Verona”, candidature aperte fino al 14 novembre

Al via la terza edizione del premio “La Bella Verona” per valorizzare chi cura la città.
Torna anche quest’anno il premio La Bella Verona, riconoscimento nato nel 2023 per valorizzare persone, associazioni e istituzioni che con il loro impegno contribuiscono a custodire e accrescere la bellezza della città.
Le candidature alla terza edizione dovranno essere presentate entro le 13 di venerdì 14 novembre, inviando la documentazione via mail, posta o consegna diretta al Municipio, con l’indicazione del premio.
La cerimonia di premiazione si terrà il 29 novembre in sala Arazzi, in concomitanza con la ricorrenza della proclamazione di Verona come Patrimonio dell’Umanità Unesco, avvenuta il 30 novembre 2000 e di cui quest’anno si celebra il 25esimo anniversario.
Il riconoscimento ha cadenza annuale e consiste in un’opera artistica realizzata da un allievo dell’Accademia di Belle Arti statale di Verona. Viene assegnato a un unico vincitore tra i candidati.
Nel 2024 il premio è stato attribuito all’associazione di volontariato Angeli del Bello, attiva in città dal 2016 con oltre 60 interventi di cura e decoro urbano, oltre a iniziative educative per diffondere il senso civico.