Un 19enne, ricercato da agosto e condannato per furto e spaccio, arrestato dai carabinieri in Borgo Roma a Verona.

I carabinieri di Caprino Veronese nel tardo pomeriggio di giovedì 25 settembre hanno arrestato un diciannovenne tunisino, ricercato perchè destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso lo scorso agosto dal Gip di Verona per i reati di furto e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività si è svolta nel quartiere Borgo Roma, dove più uomini dell’Arma erano impegnati in un servizio di pattugliamento, con uomini e mezzi dislocati in più punti strategici dell’area. Durante i controlli i carabinieri hanno notato un individuo a piedi che, alla vista delle pattuglie, ha improvvisamente cambiato direzione, cercando di fuggire a gran velocità.

Il comportamento, naturalmente sospetto, ha subito attivato i militari, che si sono lanciati all’inseguimento del fuggiasco, bloccato dopo poche centinaia di metri.

Il giovane è stato immediatamente controllato, risultando così colpito dalla misura della custodia cautelare in carcere, misura questa scaturita dall’aggravamento della precedente misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, già violata in troppe occasioni. I carabinieri hanno tradotto il soggetto presso il carcere di Montorio, de rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.