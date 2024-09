Ecco le città più maleducate d’Italia: Verona è fuori.

Ecco le città più maleducate d’Italia, ma Verona si distingue nella classifica per educazione, secondo una recente indagine condotta da Preply. Mentre Venezia, pur essendo una delle città più affascinanti e visitate al mondo, è risultata al primo posto nella classifica delle città più maleducate, Verona è stata riconosciuta tra le più rispettose.

Infatti Venezia seguita da Catania e Parma, è stata penalizzata per comportamenti come saltare la fila e non rispettare lo spazio personale. Milano si è piazzata al quarto posto, seguita da Roma in sesta posizione.

Padova invece splende come la città più educata d’Italia, grazie alla cura per il rispetto degli spazi altrui e la discrezione in pubblico. Verona, insieme a città come Modena e Firenze, è stata valutata positivamente per il rispetto delle regole di convivenza civile. Lo studio ha analizzato diversi comportamenti maleducati, tra cui l’uso eccessivo del cellulare in pubblico, parlare al vivavoce e non rallentare in prossimità dei pedoni.

In sintesi, mentre Venezia risulta in cima alla lista nera delle città meno rispettose, il Veneto può vantare città come Padova e Verona, che dimostrano come il rispetto per gli altri e l’educazione siano ancora un valore forte e importante.