“Il cielo è di tutti”: in Arena 800 voci bianche da Zecchino d’Oro

L’Arena di Verona si riempie di voci bianche: 800 bambini in concerto per “Il cielo è di tutti”.

Sabato 10 maggio l’Arena di Verona si trasformerà in un teatro sotto le stelle per un concerto – evento unico: “Il cielo è di tutti”. Si tratta del primo grande appuntamento musicale dedicato alle famiglie. Protagonisti assoluti saranno 800 bambini provenienti da tutta Italia, uniti in un coro collettivo per cantare la gioia dell’infanzia e il futuro attraverso le canzoni dello Zecchino d’Oro.

Un momento di festa, ma anche di riflessione e speranza, che mescola musica, intrattenimento e solidarietà. L’iniziativa è promossa da Fondazione Arena di Verona con il supporto di Generali Italia, che si conferma Family Partner del più grande teatro all’aperto del mondo.

Sul palco salirà il celebre Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini, accompagnato dalla Galassia dell’Antoniano – una rete di cori ispirata al lavoro educativo del celebre coro bolognese – e dalle voci bianche veronesi di A.Li.Ve e A.d’A.Mus. A rendere l’evento ancora più speciale, la partecipazione del Piccolo Coro di Caivano, una giovane realtà nata a fine 2023 in un territorio complesso ma pieno di energia, sostenuta dal Ministero della Cultura.

La scaletta del concerto è pensata per coinvolgere grandi e piccoli: dalle filastrocche in musica più amate, come “Il coccodrillo come fa?” o “Le tagliatelle di nonna Pina”, fino a incursioni nel repertorio classico e lirico. In programma anche un gran finale a sorpresa, che vedrà tutti gli 800 bambini esibirsi insieme sul palco.

A presentare l’evento sarà Walter Rolfo, scrittore e testimonial del progetto “Vite – Storie di Felicità”, con la partecipazione speciale di Mìmi e Nartico, volti noti dello Zecchino, e dei conduttori di Rai Radio Kids, Marco Di Buono e Arianna Ciampoli.

“Il cielo è di tutti” non sarà solo uno spettacolo: sarà anche un gesto di solidarietà. L’intero evento sostiene infatti Operazione Pane, la campagna dell’Antoniano che finanzia mense francescane in Italia e all’estero, offrendo pasti e assistenza a persone in difficoltà.

Il titolo dell’evento si ispira all’omonima poesia di Gianni Rodari, simbolo di un messaggio inclusivo: la musica, come il cielo, appartiene a tutti. Ed è proprio questo spirito che animerà il pomeriggio del 10 maggio, in cui l’Arena accoglierà centinaia di famiglie per vivere insieme un’esperienza corale, educativa e profondamente emozionante.

I biglietti – a prezzo simbolico di 5 euro per bambini e over 65 e 10 euro per gli adulti – sono disponibili su arena.it, TicketOne e presso la biglietteria dell’Arena.