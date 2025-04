A Veronetta nasce Radio ConVerGente: la voce del quartiere

Veronetta ha la sua voce: è nata Radio ConVerGente, la radio che ascolta i cittadini.

È iniziata l’avventura di Radio ConVerGente, la nuova talk-radio di quartiere che promette di raccontare Veronetta come mai prima d’ora. Sabato 22 marzo è partita ufficialmente questa radio partecipativa ideata dall’associazione Polimorfica Aps, in occasione del suo settimo anniversario. Un regalo alla città e, soprattutto, agli abitanti di Veronetta, che ora sceglie di raccontarsi in prima persona.

Una radio nata per unire.

Radio ConVerGente è un progetto di narrazione collettiva e partecipazione civica, parte del percorso Buone Nuove, promosso da D-Hub in collaborazione con una rete di realtà locali e con il sostegno di Fondazione Cariverona. Alla base, l’idea che raccontarsi – tra vicini di casa, associazioni, commercianti, studenti, artisti – possa diventare un modo concreto per costruire legami, abbattere barriere e immaginare insieme il futuro del quartiere.

L’edicola che si fa studio a cielo aperto.

La “pancia” delle trasmissioni è l’Edicola Sociale di Piazza Santa Toscana, trasformata in uno studio radiofonico a cielo aperto. Ogni mese, per un pomeriggio, la piazza si anima con voci, storie, musica e racconti di vita quotidiana, dando vita a un’esperienza di ascolto collettivo dal forte impatto sociale.

Prossime dirette.

Radio ConVerGente è solo all’inizio, ma ha già un calendario ben definito. Le prossime dirette.

Sabato 26 aprile, ore 17:00 – 19:00.

Sabato 24 maggio, ore 18:00 – 20:00.

Sabato 21 giugno, ore 18:00 – 20:00.

Le trasmissioni saranno trasmesse in diretta sui canali social di Polimorfica Aps (YouTube, Facebook, Instagram) e saranno successivamente disponibili in streaming sul sito ufficiale.

Una redazione aperta a tutti.

La redazione è già al lavoro, ma resta aperta a nuove proposte, storie ed eventi da condividere: chiunque può partecipare segnalando realtà del quartiere, racconti personali, iniziative culturali o sociali. Basta scrivere qui o compilare il form sul sito.