Chiude per lavori via Monti Lessini a Verona: deviazioni e modifiche alla viabilità

Verona, lavori di Acque Veronesi in via Monti Lessini.

Da lunedì 3 marzo chiude al traffico un tratto di via Monti Lessini per lavori di Acque Veronesi: 500 metri di nuove condotte acquedottistiche. Prosegue infatti l’attività di Acque Veronesi nella sostituzione e nell’ammodernamento delle reti idriche in diversi quartieri cittadini.

L’intervento, che partirà lunedì 3 marzo, rientra nel progetto “DRIVer” (Digitalizzazione Rete Idrica Verona), finalizzato alla riduzione delle perdite idriche nelle condotte. I lavori procederanno per fasi che andranno ad interessare per complessivi 3 mesi vari tratti della strada. La prima fase del cantiere comporterà il divieto di sosta e transito alle autovetture in via Monti Lessini, nel tratto compreso tra le vie Cimitero e Confortini per la durata di 1 mese. Saranno apportate deviazioni e modifiche alla viabilità nelle strade limitrofe per consentire il transito in zona.