Un album di figurine speciale per il 40esimo dello scudetto dell’Hellas

Iniziativa di Migross: un album di figurine per celebrare il 40esimo anniversario dello storico scudetto dell’Hellas Verona.

Un album di figurine decisamente speciale per il 40esimo dello scudetto dell’Hellas Verona. Proprio in occasione dei 40 anni dallo scudetto conquistato nella stagione 1984/85, Migross ha deciso di proporre una bellissima iniziativa dedicata all’Hellas Verona e a questo storico evento: un album di figurine per celebrare la storia del Club gialloblù.

Dal 27 febbraio al 9 aprile 2025, per ogni 10 euro di spesa con ‘Migross Card’, nei punti vendita Migross di Verona e provincia, i clienti riceveranno in omaggio un pacchetto di figurine. L’album, prodotto da Akinda Italia srl e distribuito da Migross sarà acquistabile al prezzo di 2 euro.

La collezione ripercorre la storia dell’Hellas Verona, con un omaggio speciale alla squadra Campione d’Italia della stagione 1984/85, e un rimando alle partite indimenticabili che portarono alla conquista dell’indimenticabile trofeo. Completano la raccolta le foto ufficiali della Prima Squadra gialloblù e dell’Hellas Verona Women 2024/25.

“Festeggiamo i 40 anni dello scudetto dell’Hellas”.

Queste le dichiarazioni di Thomas Bottacini, responsabile marketing e private label di Migros: “Volevamo creare un’iniziativa che unisse la comunità e celebrasse le radici profonde che uniscono Migross, l’Hellas Verona e la città stessa. Festeggiare i 40 anni dello scudetto dell’Hellas, a un anno di distanza dal 50esimo anniversario della nostra azienda, è il modo perfetto per consolidare questo legame. La scelta di celebrare il passato glorioso e il presente del Club, includendo anche la squadra femminile, dimostra l’attenzione di Migross verso i valori che lo sport trasmette”.