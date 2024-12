La chiave del Giubileo ha la firma di Verona: la prima è per il Papa

La chiave simbolo del Giubileo 2025 è stata forgiata a Verona ed è pronta per il Papa.

In occasione del Giubileo del 2025, una speciale chiave simbolica è stata realizzata a Verona in 2025 esemplari, la prima di queste verrà consegnata a Papa Francesco.

La chiave, lunga circa 20 centimetri, è stata creata nella fonderia artistica “Bnmarte” di Roberto Brizzi su progetto dell’artista veronese Alessandro Mutto. La stessa squadra aveva già collaborato alla realizzazione della statua monumentale “L’abbraccio”, un Cristo Risorto alto 10 metri, esposto durante la visita di Papa Benedetto XVI a Verona.

Un’opera ricca di dettagli e simboli.

La chiave è in bronzo con un rivestimento in oro 24 carati ed è arricchita da cristalli Swarovski bianchi e rossi. Al suo interno sono racchiusi importanti riferimenti alla spiritualità e all’evento giubilare: raffigura Piazza San Pietro in miniatura e rappresenta il momento dell’apertura della Porta Santa, un rito centrale per l’inizio del Giubileo.

Questo evento solenne prenderà il via il 24 dicembre 2024, quando Papa Francesco aprirà la Porta Santa della Basilica di San Pietro, dando ufficialmente inizio all’Anno Santo. Subito dopo, il Pontefice presiederà la Messa della Notte di Natale.