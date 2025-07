Grande cerimonia a Verona per la posa della prima pietra: ecco la nuova sede dei vigili del fuoco.

Il prossimo 18 luglio sarà una giornata simbolica per Verona e per l’intero Corpo nazionale dei vigili del fuoco: verrà infatti posata la prima pietra della nuova sede del Comando provinciale.

La cerimonia, in programma al cantiere di via Apollo, segna l’inizio ufficiale di un progetto atteso da tempo, che doterà i vigili del fuoco scaligeri di una struttura moderna e funzionale, all’altezza delle esigenze di sicurezza di un territorio vasto e complesso come quello veronese.

A suggellare l’importanza dell’occasione sarà la presenza del Sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega per i vigili del fuoco, l’onorevole Emanuele Prisco, insieme ai vertici del Corpo e a numerose autorità civili e militari.

Programma.

Il programma prevede l’arrivo delle autorità alle 16:10, seguito dall’inizio della cerimonia alle 16:30, momento in cui verrà ufficialmente collocata la prima pietra del nuovo edificio. La conclusione è prevista per le 17:00.

Nel corso del pomeriggio, intorno alle 14:30, il Sottosegretario farà visita all’attuale Comando per incontrare in forma riservata il personale e le organizzazioni sindacali. Eventuali dichiarazioni per la stampa verranno rilasciate a margine dell’iniziativa.

La giornata si concluderà in uno dei luoghi simbolo della città, l’Arena di Verona: alle 21:00, poco prima dell’inizio dello spettacolo lirico della stagione, la Banda Musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si esibirà sul prestigioso palcoscenico. Un’occasione unica per unire la celebrazione istituzionale alla grande tradizione musicale e culturale della città scaligera.

Gli ospiti potranno accedere all’Arena dalle 20:30, mentre alle 21:20 calerà il sipario sulla cerimonia per lasciare spazio alla rappresentazione di Carmen, celebre opera di Georges Bizet, che farà da suggestiva cornice alla conclusione di una giornata all’insegna dell’orgoglio e del servizio alla comunità.