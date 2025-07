Coldiretti Verona ha inaugurato il nuovo ufficio di zona in Lessinia, a Cerro Veronese.

Questa mattina, mercoledì 16, Coldiretti Verona ha inaugurato il nuovo ufficio di zona in Lessinia, a Cerro Veronese, in uno stabile indipendente con ampio parcheggio in via Lessini 76 a pochi metri dalla sede precedente.

Erano presenti alla cerimonia inaugurale i vertici provinciali e locali della Federazione e una significativa rappresentanza delle amministrazioni comunali dell’area, tra cui il sindaco di Cerro Veronese Antonio Bertaso che ha parlato di “casa comune che guarda al futuro rimanendo saldamente radicata ai valori della terra”, quello di Erbezzo Alessio Leso che ha portato il plauso dell’intera comunità per l’iniziativa e il primo cittadino di Roverè Veronese Stefano Marcolini, che ha espresso parole di stima verso l’impegno di Coldiretti a favore dell’intera collettività montana.

Presenti anche il direttore del Parco regionale della Lessinia, Diego Lonardoni e il presidente Massimo Sauro che prendendo la parola ha sottolineato l’importanza della rappresentanza della categoria agricola sul territorio in un momento di particolare difficoltà per la montagna veronese.

Coldiretti e la Lessinia.

“Coldiretti è da sempre presente in Lessinia – spiega Andrea Zumerle, responsabile dell’ufficio di Cerro – dove la vera anima dell’organizzazione sono proprio gli agricoltori. L’apertura di questo nuovo presidio assume un’importanza ancora più strategica in un periodo in cui l’agricoltura di montagna è alle prese con difficoltà sempre più crescenti. I cambiamenti climatici stanno alterando gli equilibri produttivi, mentre i danni da fauna selvatica e la presenza sempre più diffusa del lupo stanno causando perdite significative e scoraggiando l’attività degli agricoltori, soprattutto dei più giovani”.

La sezione di Cerro Veronese ha competenza su tutto il territorio della Lessinia e propone ormai da anni servizi rivolti sia ai cittadini, con l’ufficio fiscale e il patronato Epaca, sia alle aziende agricole con le attività di consulenza e i servizi tecnici strettamente legati all’attività imprenditoriale.

“L’agricoltura di montagna – è intervenuto il presidente di Coldiretti Verona, Alex Vantini – si configura sempre più come una vera e propria “agricoltura eroica”. È praticata da donne e uomini che, con tenacia e profonda dedizione, credono fermamente nel valore del loro territorio. Sono loro i veri custodi di un ambiente fragile e prezioso, che senza il loro instancabile lavoro rischierebbe l’abbandono, con conseguenze negative per l’intera collettività, dall’assetto idrogeologico alla conservazione del paesaggio”.

“Il nuovo ufficio di Cerro Veronese – commenta il direttore di Coldiretti Verona, Massimo Albano – è da sempre un punto di riferimento fondamentale per gli agricoltori della zona che qui trovano supporto, consulenza e rappresentanza, servizi fondamentali in un momento così delicato. Coldiretti Verona ribadisce il proprio impegno al fianco di queste realtà, riconoscendo il ruolo insostituibile che svolgono non solo per l’economia locale, ma anche per la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale delle nostre montagne”.