Parcheggio del Castello di Montorio più sicuro: al via i lavori per la nuova illuminazione.

Sono ufficialmente partiti i lavori per il nuovo impianto di illuminazione del parcheggio del Castello di Montorio. L’intervento, curato da Agsm Aim, rappresenta una risposta concreta alle richieste della Circoscrizione 8 e punta a migliorare la sicurezza e la fruibilità di uno dei luoghi più amati della zona.

Progetto.

Il progetto prevede l’installazione di sette nuovi fari nell’area del parcheggio sterrato, un punto luce sulle scalette che collegano il parcheggio al piazzale d’ingresso del Castello e un ulteriore punto luce lungo la strada di accesso. L’obiettivo è quello di garantire maggiore visibilità nelle ore serali e notturne, in particolare durante i mesi estivi, quando l’afflusso di visitatori cresce sensibilmente.

“Il nuovo impianto si inserisce tra gli interventi che il Comune sta portando avanti per dare seguito alle segnalazioni arrivate dalle Circoscrizioni e dai cittadini. Abbiamo scelto di dare priorità alle loro richieste”, ha dichiarato Michele Bertucco, assessore all’Illuminazione Pubblica del Comune di Verona.

Il vecchio impianto di illuminazione, risalente a decenni fa e non più funzionante, non poteva essere recuperato a causa delle attuali normative tecniche. Da qui la decisione di affidare ad Agsm Aim la realizzazione di un nuovo sistema moderno ed efficiente.

Tempistiche.

Il nuovo impianto sarà pronto entro la primavera-estate 2025, in tempo per la stagione di eventi che animerà il Castello in collaborazione con l’Associazione Due Valli e l’Associazione Amici Ecomuseo Preafita. L’intervento si aggiunge a quelli già effettuati negli ultimi anni per la manutenzione e valorizzazione dell’illuminazione artistica interna del Castello.