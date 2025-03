Nuovi cassonetti in Sesta: ultime ore per ritirare le credenziali

Sesta Circoscrizione, cassonetti intelligenti: credenziali da ritirare entro sabato.

Il 90% delle utenze della sesta circoscrizione ha già ritirato le credenziali necessarie per l’uso dei nuovi cassonetti ad accesso controllato. Per chi non lo avesse ancora fatto, c’è tempo solo fino a sabato per recarsi all’Ecosportello temporaneo di via Zagata, alla sede della Sesta Circoscrizione.

Ultima occasione per il ritiro in zona.

L’Ecosportello temporaneo rimarrà aperto fino a sabato con orario continuato dalle 9:00 alle 17:20. Dopo questa data, a partire da lunedì 30, chi dovrà ancora ritirare la tessera e scaricare l’app dovrà recarsi presso l’Ecosportello permanente di Solori in vicolo Volto Cittadella, 4. Questo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 12:45, e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14:25 alle 16:00.

Credenziali e multe.

Le credenziali consistono in una tessera e in un’applicazione gratuita, installabile su due cellulari, che consentono di aprire i nuovi cassonetti e di accedere a servizi utili, come segnalazioni e monitoraggio rifiuti. Ritirare la tessera è un passaggio obbligatorio per evitare sanzioni, come previsto dal Regolamento sui rifiuti.

Cassonetti ad accesso controllato: il nuovo sistema.

Amia ha iniziato a posizionare i nuovi cassonetti ad accesso controllato da febbraio. In totale, sono state installate 104 postazioni, ormai quasi tutte operative. La transizione dai vecchi ai nuovi contenitori terminerà nei prossimi giorni.

Il nuovo sistema prevede cassonetti ad accesso controllato per il conferimento di secco e umido, mentre il vetro rimane a libero accesso. Carta, plastica e metalli vengono invece raccolti con il servizio porta a porta, il cui calendario è consultabile sul sito www.amiavr.it.

Un cambiamento che si allarga alla città.

Dopo il test a San Michele nel 2020 e l’attivazione a Porto San Pancrazio a novembre 2024, la Sesta Circoscrizione è la prima a sperimentare il sistema combinato su larga scala. Le prossime ad adottarlo saranno la Quarta e la Quinta Circoscrizione.

Chi non ha ancora ritirato le credenziali, quindi, è invitato a farlo entro sabato per evitare disagi e sanzioni.