Polemica sulle visite a Verona: “Nessun allarmismo, il personale informa correttamente”

Verona, musei e monumenti: “Le informazioni sono chiare e precise, nessuna discrepanza”.

Visite ai monumenti di Verona: “Il personale della biglietteria dei Musei Civici fornisce ai visitatori le stesse informazioni pubblicate sul sito ufficiale del Comune“. Lo ha confermato la direzione dei Musei Civici in risposta a una nota dell’associazione di guide turistiche Ippogrifo, che aveva segnalato presunte discrepanze nelle informazioni fornite al telefono per le prenotazioni.

L’azienda che gestisce la biglietteria ha ribadito, con una nota scritta, che “gli operatori seguono le indicazioni ufficiali e stanno affrontando un periodo di grande lavoro per rispondere a tutte le richieste di visitatori e turisti”.

Le chiusure di Arena e Casa di Giulietta.

“Quando musei e monumenti chiudono per lavori, gli uffici che si occupano delle visite devono gestire un numero maggiore di richieste. Attualmente, l’anfiteatro Arena e la Casa di Giulietta sono chiusi per interventi urgenti e improrogabili. Il personale della biglietteria e gli uffici comunali non solo forniscono informazioni aggiornate, ma propongono anche soluzioni alternative per i turisti”.

Informazioni ufficiali pubblicate sul sito dei Musei Civici per la visita all’Arena.

Fino al 31 marzo 2025 : ingresso consentito con accesso limitato dall’arcovolo 1 solo per affacciarsi alla cavea. Possono entrare solo visitatori, gruppi e scolaresche che hanno già una prenotazione.

: ingresso consentito con solo per affacciarsi alla cavea. Possono entrare solo che hanno già una prenotazione. Dal 1° al 18 aprile 2025: l’Arena sarà chiusa completamente al pubblico.

Per quanto riguarda la Casa di Giulietta, il cortile è stato riaperto in anticipo mercoledì 26 marzo, nonostante fosse prevista la chiusura per l’allestimento di un ponteggio.