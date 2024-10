Alla Santa Marta sorgerà un polo tecnologico didattico

All’ex caserma Santa Marta sorgerà un polo tecnologico didattico.

Alla Santa Marta è in arrivo un polo tecnologico didattico: un’altra porzione del compendio sta per essere rigenerata. A breve partirà infatti la riqualificazione della palazzina a sinistra del compendio entrando da via Cantarane. Sorgerà in uno dei fabbricati del compendio utilizzati a deposito e verrà realizzato dall’Istituto tecnico superiore Academy Last attraverso un finanziamento Pnrr di 6 milioni di euro.

Ieri la giunta ha approvato la proposta presentata dalla Fondazione ITS Academy di permesso di costruire convenzionato e la proposta di convenzione che regola gli impegni di interesse pubblico legati all’intervento di riqualificazione.

Il progetto.

Prevede la totale ristrutturazione dell’edificio, attualmente degradato sia negli elementi strutturali che architettonici. La copertura sarà demolita e ricostruita e sarà in parte occupata da pannelli fotovoltaici. L’edificio rimodulato interamente per la nuova attività si svilupperà su un unico piano, comprenderà un blocco centrale con un piccolo atrio di ingresso e i servizi igienici. Ai lati ci saranno i due laboratori, a nord la zona dedicata alla logistica e a sud la zona auto motive. Le finestre e le porte saranno ampliate per garantire aerazione e illuminazione naturale.

L’ex caserma Santa Marta si conferma così polo qualificato per la didattica, finalizzato alla promozione dell’occupazione, in particolare giovanile.