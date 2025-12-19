Da domani, sabato 20 dicembre, e fino al 6 gennaio, accesso a Cortile (gratis) e Casa di Giulietta da piazzetta Navona.

Ci siamo: da domani, sabato 20 dicembre, l’accesso al Cortile di Giulietta sarà da piazzetta Navona, attraverso il teatro Nuovo. In relazione al forte afflusso turistico atteso in città durante le vacanze natalizie, il Comune di Verona attiva infatti, a partire da domani e fino al 6 gennaio, una modalità straordinaria di accesso al Cortile e alla Casa di Giulietta, già sperimentata con esito positivo negli anni precedenti.

“Grazie alla disponibilità della Società del Teatro Nuovo e di Fondazione Atlantide, che l’amministrazione comunale ringrazia sentitamente per la collaborazione – fa sapere una nota di palazzo Barbieri – sarà ripristinato l’ingresso da piazzetta Navona, utilizzando gli spazi del Teatro Nuovo, con uscita su via Cappello. La soluzione è adottata in attesa della formalizzazione definitiva dell’accordo con tutti i soggetti privati coinvolti, attualmente in fase conclusiva, ed è già supportata dal parere favorevole della locale Soprintendenza Archelogia Belle Arti e Paesaggio”.

In piazzetta Navona saranno predisposti due varchi distinti.

uno riservato alle persone con disabilità e ai visitatori con prenotazione online per la Casa di Giulietta (accesso a pagamento);

con prenotazione online per la Casa di Giulietta (accesso a pagamento); uno dedicato ai visitatori del solo Cortile, con ingresso gratuito, per i quali potranno verificarsi tempi di attesa.

Il provvedimento ha carattere preventivo e urgente ed è motivato da ragioni di sicurezza, connesse all’incremento dei flussi pedonali in via Cappello. La misura, nelle intenzioni dell’amministrazione, consente di alleggerire sensibilmente la congestione in uno dei punti più critici del centro storico, di tutelare la qualità della visita alla Casa Museo, con ingressi scaglionati e prenotati, e di garantire comunque l’accesso al Cortile di Giulietta, luogo simbolo e meta di pellegrinaggio laico di rilevanza internazionale.

“Durante le vacanze di Natale – spiega l’assessora alla Cultura e al Turismo Marta Ugolini – viene garantita la gratuità dell’ingresso al cortile per i visitatori che non sono interessati alla visita della Casa Museo. In questa fase transitoria è il Comune a farsi carico delle spese necessarie per garantire il servizio, dal personale di biglietteria e sicurezza ai costi di utilizzo degli spazi del Teatro Nuovo. Si tratta di una soluzione già collaudata negli anni precedenti e supportata dal parere favorevole della Soprintendenza, grazie all’accordo Comune–Soprintendenza sottoscritto a luglio”.

“Grazie a visitatori e operatori”.

“L’amministrazione comunale desidera inoltre ringraziare i visitatori e gli operatori turistici per la pazienza e la collaborazione dimostrate nei due fine settimana appena trascorsi, durante i quali si sono rese necessarie limitazioni temporanee degli accessi, adottate esclusivamente per ragioni di sicurezza, a tutela delle persone e del patrimonio”.

È infine in via di conclusione il percorso avviato dall’amministrazione comunale per rendere strutturale e definitiva la modalità di accesso da piazzetta Navona, con l’obiettivo di coniugare sicurezza, tutela e valorizzazione di uno dei luoghi più iconici della città.