Carnevale di Verona, arrivata la decisione del Tar del Veneto, che boccia il ricorso del Bacanal: salva la sfilata del Venardi Gnocolar.

Carnevale di Verona, bocciato dal Tar il ricorso del Bacanal. Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha infatti respinto la richiesta cautelare presentata dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco contro la delibera con cui la giunta comunale, il 23 dicembre 2025, ha affidato l’organizzazione della “Grande sfilata del Venardi Gnocolar 2026” al Comitato Benefico Festa de la Renga, stanziando un contributo di 75mila euro.

In sostanza, il Bacanal aveva chiesto di sospendere l’affidamento della sfilata del Venardi Gnocolar al Comitato Festa de la Renga. Secondo i giudici, invece, il Comune di Verona avrebbe operato legittimamente nell’ambito delle proprie competenze, individuando un soggetto ritenuto più adeguato dal punto di vista economico-finanziario e della sicurezza.

Il Tar ha comunque precisato che al Comitato Bacanal del Gnoco resterà l’organizzazione delle altre iniziative del Carnevale 2026, oltre alla partecipazione alla sfilata principale.