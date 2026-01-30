Un’autocisterna con 32mila litri di carburante è uscita di strada a Erbè: vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di travaso.

Autocisterna piena di combustibile finisce fuori strada: dalle 8.30 di oggi, venerdì 30 gennaio, una squadra di vigili del fuoco è impegnata a causa di un’autocisterna uscita di strada in via Canova, nel Comune di Erbè.

Per cause da accertare un autoarticolato che trasportava 16mila litri di gasolio e 16mila litri di benzina è parzialmente uscito di strada, inclinandosi pericolosamente. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di travaso dei pericolosi liquidi in una seconda cisterna, fatta arrivare appositamente sul posto. La viabilità del tratto stradale è interrotta, controllata dalla polizia locale. Le operazioni sono attualmente in corso.