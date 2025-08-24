Carnevale di Verona a rischio, il ministero taglia i fondi al Bacanal

Verona, Carnevale a rischio: il ministero della Cultura taglia mezzo milione di contributi al Bacanal, respinto il ricorso.

Il Carnevale di Verona potrebbe trovarsi presto in difficoltà economiche: il ministero della Cultura ha infatti revocato due contributi per un totale di quasi mezzo milione di euro che erano stati assegnati al Comitato del Bacanal del Gnoco nel 2023 e nel 2024.

La decisione è arrivata dopo i controlli che avrebbero rilevato la presenza, all’interno del direttivo del Comitato, di due membri con precedenti condanne, ovvero non incensurati. Una condizione che contrasta con i requisiti richiesti per l’accesso ai finanziamenti. Nonostante il ricorso presentato dal Bacanal, il Tar del Lazio ha confermato la revoca, chiedendo anche la restituzione delle somme.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente del Bacanal, Valerio Corradi, che ha ringraziato i volontari per l’impegno e annunciato un comunicato ufficiale nei prossimi giorni per chiarire la posizione dell’organizzazione.