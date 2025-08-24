Verona, ripescato dall’Adige il cadavere di un uomo vicino a Ponte Perez, a Zevio: indagini in corso.

Nella tarda mattinata di oggi, domenica 24 agosto, il cadavere di un uomo, al momento senza nome, è stato ripescato dalle acque del fiume Adige all’altezza di Ponte Perez, nel territorio comunale di Zevio, in provincia di Verona. Il corpo senza vita, secondo le prime informazioni, era incastrato tra i rami di un tronco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della salma e i carabinieri di San Bonifacio, incaricati delle prime indagini. Si tratterebbe di un uomo adulto di circa 60 anni di età. E’ presumibile, dato lo stato di conservazione, che il corpo sia rimasto in acqua per parecchio tempo.

Sono attualmente in corso gli accertamenti medico-legali per risalire all’identità della vittima e alle circostanze del decesso. Un confronto verrà fatto anche con le denunce di persone scomparse.

++ notizia in aggiornamento ++