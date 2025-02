Carnevale a Verona: domenica si sfila in quarta

In quarta circoscrizione a Verona, la sfilata del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco.

La tradizionale sfilata, promossa dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, con il patrocinio ed il contributo della quarta Circoscrizione, sarà questa domenica 23 febbraio a Santa Lucia Golosine. Importante il coinvolgimento di tutti i comitati e la collaborazione fra il Bacanal e la Circoscrizione.

Percorso.

La manifestazione inizierà alle 14.30, con partenza dalla Chiesa di Santa Lucia ed effettuerà il seguente percorso: Via Santa Elisabetta. Via Colombara. Via del Quadrato. Piazzale della Chiesa di S.Giovanni Evangelista. Via Novara. Via Dora Baltea. Via Rienza. Via Prina. Via Golosine. Via Bassa. Via Caccia e arrivo sul sagrato della Chiesa di S. Maria Assunta alle Golosine.

Si tratta dell’anticipo della grande sfilata del Venardi Gnocolar, da diversi anni si tiene la domenica che antecede il grande appuntamento del Centro Storico, con un percorso tra i più lunghi dell’intera provincia, richiamando comitati e maschere da diverse parti non solo di Verona.

Principali “protagonisti” della sfilata le maschere rappresentative dei comitati carnevaleschi dei quartieri della Circoscrizione 4: Marchese di Santa Lucia, Re Goloso e Regina Golosine, Duca della Pearà zona “Indipendenza”, Conte della Via Bassa, Castaldo de la Cioda “Madonna di Dossobuono” ed ovviamente il 495esimo Papà del Gnoco.

Il Corteo sarà aperto dai cavalli del maneggio di Corte Molon e a seguire numerosi gruppi e maschere in rappresentanza dei rioni cittadini e della provincia. Ospiti per l’edizione 2025: gli Sbandieratori di San Bonifacio che terranno due spettacoli durante il percorso, Principato di Franciacorta da Mirandola, le maschere Arlecchino e Zanni da Bergamo, Colombina e Rosaura da Venezia, il gruppo il Drappo proveniente da Mantova e le Pintitas Party, gruppo di animazione con mascotte di Walt Disney.

Parteciperanno inoltre gruppi di Majorettes, complessi bandistici, il gruppo ciclisti d’altri tempi, i pompieri “Nerone” la Casata di Sofia, il gruppo dei “gelatai” e sfileranno due carri allegorici, Sacra Famiglia con il carro in omaggio al 40° anniversario dello scudetto dell’Hellas Verona e la Brigata Matta di Cà degli Oppi con il carro intitolato “un Sindaco fuori dal Comune”.

Al termine del percorso, nel “Villaggio del Carnevale”, altre occasioni di divertimento con gonfiabili e momenti di spettacolo con i racconti sui veri simboli della Veronesità.