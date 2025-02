Tutto pronto a Verona per “el Venardì Gnocolar”: percorso della sfilata e divieti

Al via i festeggiamenti del “Venardì Gnocolar” a Verona: il percorso della sfilata ma occhio ai divieti.

Verona è pronta a vivere il 495esimo Carnevale dal 27 febbraio al 4 marzo: momento clou, la sfilata del Venardì Gnocolar del 28 febbraio. Protagonisti i carri allegorici, le bande musicali e le maschere provenienti da tutta Italia.

Un Carnevale ricco di eventi.

La Giunta comunale ha approvato il programma delle celebrazioni: spettacoli serali, eventi per bambini, la tradizionale Gran Gnocolada in piazza Bra e la storica Cavalcata di Tommaso da Vico. La chiusura delle festività sarà il 4 marzo in piazza dei Signori con l’evento “L’Ultima di Carnevale”.

Novità.

Tra le novità di quest’anno, è stata definita una nuova procedura per evitare l’annullamento della sfilata in caso di pioggia. Almeno due giorni prima del Venardi Gnocolar, il Comitato organizzatore e l’Amministrazione comunale terranno un incontro per valutare le previsioni meteo e decidere se confermare l’evento o rinviarlo. Se la sfilata dovesse essere annullata senza il preavviso richiesto, non sarà possibile riprogrammarla.

Il percorso della sfilata del Venardi Gnocolar.

Las sfilata partirà alle 13 da Corso Porta Nuova, per poi attraversare il centro storico. Ecco il percorso.

Sotto l’orologio della Bra. Piazza Bra (lato Gran Guardia e scalinata Palazzo Barbieri). Arena e Liston. Via Roma, Corso Castelvecchio e Largo Don Bosco. Regaste San Zeno, Piazzetta Portichetti e via San Giuseppe. Piazza Corrubbio, Piazza Pozza e arrivo in piazza San Zeno.

Regole per la sicurezza e divieti.

Vietato lanciare e disperdere schiumogeni, schiuma da barba e altri prodotti simili. Non è consentito l’utilizzo di uova, farina e sostanze che possano sporcare o danneggiare cose e persone. Sono permessi solo coriandoli e stelle filanti, anche spray.

Tutti gli eventi del Carnevale 2025.

Giovedì 27 febbraio.

Ore 18: spettacolo dei carri allegorici, da piazza San Zeno a piazza Bra. Durante la giornata: Gran Gnocolada in piazza Bra (anche il 28 febbraio).

Sabato 1 marzo.

Ore 20: Carnevale a Palazzo, evento serale in Gran Guardia.

Domenica 2 marzo.

Ore 14: Cavalcata storica di Tommaso da Vico.

Martedì 4 marzo.

Ultima di Carnevale, evento di chiusura in piazza dei Signori.

Un Carnevale da record.

L’assessora alla Cultura, Marta Ugolini, ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione per la città e ha annunciato un importante finanziamento da parte del Ministero della Cultura. “Con oltre 290 mila euro stanziati per il comitato del Bacanal del Gnoco, si punta a valorizzare ulteriormente una tradizione che dura da quasi 500 anni. Verona è pronta a ‘molar le corde al giubilo’ e a regalare a cittadini e visitatori un Carnevale ricco di colori, musica e allegria”.