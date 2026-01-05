Borgo Milano, rubano il cane davanti alla Lidl di Verona mentre il padrone fa la spesa.

Verona, “Basta cani legati fuori dai negozi”: rubano il cane davanti alla Lidl di Borgo Milano mentre il padrone fa la spesa. Pochi minuti per una spesa veloce, e il cane resta legato fuori dal supermercato. E poi l’amara a sorpresa: l’amico a quattro zampe sparisce nel nulla.

È l’incubo vissuto lo scorso 21 dicembre da un veronese davanti al punto vendita Lidl di Borgo Milano, vittima di un furto che ha riacceso i riflettori sulla sicurezza degli animali d’affezione in città.

Il lieto fine e l’allarme.

La vicenda si è conclusa bene, grazie a una mobilitazione massiccia: il controllo del territorio da parte dei familiari, il “tam tam” incessante sui social e il supporto fondamentale di volontari e associazioni animaliste hanno permesso di individuare il responsabile. L’intervento delle Forze dell’Ordine ha portato all’arresto del malintenzionato e alla restituzione del cane al suo proprietario.

Il caso è servito da monito. Giuseppe Rea, Consigliere Delegato alla Tutela del Benessere degli Animali, è intervenuto con fermezza: “Questa disavventura è finita bene, ma in molti casi i cani non vengono più ritrovati. Non lasciate mai incustoditi i vostri animali all’esterno di alcun esercizio commerciale”.

IRegolamento Comunale: obblighi e suggerimenti.

Rea ha colto l’occasione per ricordare che il nuovo Regolamento per la tutela del benessere degli animali, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 12 giugno, contiene indicazioni precise (Art. 12-ter). Se un negozio vieta l’ingresso agli animali, non può limitarsi a esporre il cartello di divieto, ma dovrebbe farsi carico della loro sicurezza.

Cosa suggerisce il regolamento.

Aree dedicate con maniglie porta-guinzaglio.

con maniglie porta-guinzaglio. Box temporanei o sistemi di sorveglianza.

o sistemi di sorveglianza. Carrelli della spesa specifici per il trasporto dei cani.

L’appello ai “Grandi Marchi”.

“Nonostante la crescente sensibilità, molte grandi catene di distribuzione vietano ancora l’accesso ai cani, costringendo i proprietari a lasciarli all’esterno, alla mercé di persone losche o malintenzionate – conclude Rea. – Mi rivolgo soprattutto ai grandi marchi affinché si adeguino al cambiamento dei tempi. Consentire l’accesso in sicurezza degli animali non richiede interventi complessi, ma risponde a un’esigenza reale di migliaia di cittadini che non vogliono separarsi dai propri animali d’affezione“.

L’invito dell’amministrazione è quindi trasformare i luoghi del commercio in spazi “pet-friendly” sia come “atto di civiltà”, che come “misura preventiva più efficace per contrastare il triste fenomeno dei furti di animali”.