Cantieri a Verona: a spiegare il cronoprogramma è un tapiro

Ciro il tapiro illustra i cantieri: la comunicazione “pop” dell’assessore di Verona per i nuovi ponti sul Camuzzoni.

Verona, rifacimento ponti: ecco le date annunciate dei cantieri da Ciro il Tapiro, il personaggio scelto dall’assessore Federico Benini. Sui social l’animaletto a pois comunica ai cittadini l’andamento e le scadenze dei lavori di rifacimento dei ponti sul canale Camuzzoni.

L’iniziativa, nata da un’idea creativa di Riccardo Spada, punta a rendere più accessibile e meno “burocratico” il monitoraggio dei cantieri stradali. Attraverso questo alter ego ironico, l’assessore ha diffuso un cronoprogramma dettagliato che interesserà diversi quartieri della città da qui fino all’inizio dell’estate.

Il calendario dei lavori.

Il sopralluogo di “Ciro” è partito da via Pigafetta, dove il rifacimento del ponte è ormai alle battute finali: la riapertura completa è infatti prevista per la fine di gennaio. Ma il piano dell’amministrazione non si ferma qui e proseguirà secondo una precisa tabella di marcia.

Gennaio – Marzo: Sarà la volta dei ponti di via Doria e via San Marco .

Sarà la volta dei ponti di e . Marzo/Aprile – Giugno: I cantieri si sposteranno sui ponti di via Quarto Ponte (all’altezza dei civici 1 e 20).

I cantieri si sposteranno sui ponti di (all’altezza dei civici 1 e 20). Aprile – Giugno: Interventi previsti anche sul ponte di via del Perloso.

Una città che cambia volto.

Il capitolo finale dell’operazione scatterà a giugno, mese in cui è prevista la stesura definitiva degli asfalti sui marciapiedi e il relativo tappetino di finitura, per garantire non solo la sicurezza strutturale ma anche il decoro urbano.

L’assessore Benini nel post sottolinea con una nota di colore, come l’evoluzione dei lavori stia portando i frutti sperati, citando dimpaticamente anche la “Sorellina” di Ciro, che già mesi fa aveva “ispezionato” le aree di cantiere.