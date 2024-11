Al Camploy una serata di musica e solidarietà per Medici senza Frontiere

Mercoledì 6 novembre al Camploy “Musica per l’Umanità”, serata di solidarietà in favore di Medici senza Frontiere.

Mercoledì 6 novembre alle 21, il Teatro Camploy ospiterà “Musica per l’Umanità”, un evento organizzato dall’Associazione Musica Viva in collaborazione con l’Orchestra Fiati di Verona, diretta dal Maestro Giuliano Bertozzo. Il programma musicale include opere di grandi compositori come Alfred Reed e Leonard Bernstein, promettendo una serata ricca di emozioni.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Verona e ha un obiettivo importante: il ricavato netto sarà devoluto a Medici Senza Frontiere per sostenere il Fondo Emergenze – Gaza, Cisgiordania, Libano, Sudan, Yemen e altre emergenze – che permette interventi rapidi in contesti di crisi, offrendo assistenza a chi ne ha più bisogno. In alcuni di questi contesti emergenziali sono attivi anche operatori umanitari veronesi.

Partecipando a questo evento – Ingresso10 euro – il pubblico avrà l’opportunità di contribuire a una causa nobile, sostenendo un’organizzazione che da oltre 50 anni opera in tutto il mondo, portando speranza e dignità a chi vive situazioni difficili. Dal 2003 Medici Senza Frontiere è presente nella nostra città con una sede in Vicolo Corticella San Marco, 6.