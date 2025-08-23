Percorso alternativo all’ospedale di Borgo Roma a Verona per consentire gli interventi di sostituzione degli ascensori.

Da lunedì 25, all’ospedale di Borgo Roma, a Verona, sarà operativo il percorso provvisorio per accedere ai piani della Scala F. Il nuovo percorso si è reso necessario per i lavori di sostituzione dei vecchi ascensori, che verranno sostituiti con altrettanti di ultima generazione.

Nell’ingresso dell’edificio Nord sarà debitamente segnalato il percorso alternativo: dirigersi a sinistra (anziché a destra) e utilizzare gli ascensori dei blocchi A e B, chiaramente segnalati e, una volta arrivati al piano, percorrere i corridoi connettivi di raccordo verso la scala F per raggiungere i reparti e servizi al piano corrispondente. L’Azienda ospedaliera raccomanda pertanto a chi vi accede di seguire i percorsi alternativi già presenti in ospedale, a partire dall’ingresso principale, consultando le indicazioni disposte in loco, fino al termine dei lavori previsto per febbraio 2026.