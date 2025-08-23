Un pregiudicato di 27 anni è stato arrestato dopo aver passato la notte nell’ascensore del parcheggio Centro, a Verona.

Passa la notte, quella tra giovedì e venerdì, all’interno dell’ascensore del parcheggio Centro in Galtarossa, impedendo anche ai turisti di usarlo. La mattina dopo gli addetti di Amt3 hanno richiesto l’immediato intervento alla polizia locale di Verona, che lo ha accompagnato al comando di via del Pontiere per identificarlo.

È così emerso a carico dell’uomo, un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, una misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Verona, per una lunga serie di furti avvenuti in diversi supermercati cittadini. Il 27enne è accusato anche di una moltitudine di reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione e per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che sarà ulteriormente denunciato per l’occupazione abusiva dell’ascensore, è stato così arrestato e trasferito nel carcere di Montorio.