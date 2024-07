Caldo, emessa in Veneto dichiarazione di stato di allarme. Verona da bollino rosso

Caldo, emessa in Veneto dichiarazione di stato di allarme climatico per disagio fisico: ecco i numeri per le emergenze.

Emessa in Veneto dichiarazione di stato di allarme climatico per disagio fisico a causa del gran caldo che sta interessando il Veneto. Infatti da oggi fino a tutto il 19 luglio, il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di allarme Climatico per disagio fisico su queste aree.

Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana, alla luce delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per il Veneto trasmesso dall’Arpav.

Nella comunicazione si precisa che le previsioni, formulate anche di tendenza, hanno lo scopo di informare tempestivamente tutti gli Enti a diverso titolo coinvolti. Per segnalazioni e informazioni in ambito sanitario è attivo il numero verde 800 535 535. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 990.

Venerdì bollino rosso a Verona.

Domani, venerdì 19 luglio, saranno 17 le città da bollino rosso, cioè la condizione di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute non solo di anziani e bambini ma anche di persone sane e attive. E tra queste 17 c’è anche Verona.