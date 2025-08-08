Caldo record, Verona si attrezza con oltre 100 “oasi climatiche”

Il caldo non dà tregua: il Comune di Verona corre ai ripari con oltre 100 “oasi climatiche”.

Caldo in aumento: a Verona oltre 100 “oasi climatiche” per affrontare le alte temperature, tra parchi, musei e biblioteche, che daranno ristoro a cittadini e turisti.

La Protezione civile prevede un nuovo aumento delle temperature nel fine settimana: oggi, venerdì 8 agosto la temperatura percepita dovrebbe raggiungere i 35 gradi, mentre sabato 9 è atteso un ulteriore incremento fino a 36 gradi, rispetto ai 30 registrati ieri.

Per offrire sollievo a cittadini e turisti, il Comune ha attivato oltre 100 “oasi climatiche” sul territorio. Si tratta di spazi pubblici, sia interni sia esterni, dove è possibile ripararsi dal caldo. Le strutture comprendono biblioteche comunali, centri civici, musei, parchi e giardini attrezzati con panchine all’ombra, fontanelle, accesso gratuito all’acqua potabile e locali climatizzati.

L’elenco aggiornato delle oasi, suddiviso per Circoscrizioni, è consultabile sul sito istituzionale del Comune e disponibile in formato cartaceo nelle sedi circoscrizionali.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le Circoscrizioni cittadine, resterà attiva fino a metà settembre, con orari variabili a seconda delle strutture. In alcuni punti sarà anche possibile ricevere informazioni sulla prevenzione dei rischi legati al caldo e accedere a piccoli servizi di assistenza.