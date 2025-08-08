Notte di paura sul Monte Baldo: due 16enni accampati vicino a Forte Naole sono stati accerchiati da un branco di lupi.

Nella tarda serata di ieri giovedì 7 agosto, due ragazzi accampati in montagna nei pressi del Forte Naole, sopra San Zeno di Montagna, sono stati circondati da un branco di lupi.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 22:50. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino. Gli operatori hanno raggiunto i giovani e li hanno messi in sicurezza.

Nessuno dei due è rimasto ferito.

I fatti.

I due 16enni, originari della provincia di Bologna, avevano montato la tenda vicino all’ex Forte Naole, sopra San Zeno di Montagna, per trascorrere la notte all’aperto.

Poco prima delle 23 di giovedì 7 agosto, tra rumori improvvisi e possibili ululati, hanno temuto di essere circondati da lupi. Spaventati, hanno chiamato i soccorsi tramite il numero unico di emergenza.

La segnalazione è stata raccolta dalla centrale di Brescia, che ha allertato i Vigili del Fuoco e messo in moto la macchina dei soccorsi. In coordinamento con il Soccorso Alpino, è stato coinvolto anche il personale del rifugio Chierego, il più vicino alla zona. Raggiunti a bordo di un fuoristrada, i due giovani sono stati accompagnati al rifugio, dove in seguito li hanno raggiunti anche i pompieri e i carabinieri.

I ragazzi erano in buone condizioni e non presentavano ferite. Sul posto non sono stati avvistati lupi. Secondo i soccorritori, la mancanza di illuminazione e la presenza di cibo all’esterno della tenda potrebbero aver attirato animali selvatici, alimentando la sensazione di pericolo.