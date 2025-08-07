Tronchi bloccati tra i pilastri del ponte: l’intervento dei vigili del fuoco

Rimossi gli alberi bloccati tra i pilastri del Ponte Rumor.

Come previsto nei giorni scorsi, si sono svolte oggi le operazioni di disostruzione dei pilastri del ponte Mariano Rumor, in via Ponte San Pancrazio, a Verona. L’intervento si è reso necessario a causa della presenza di grossi tronchi trasportati dalla corrente del fiume Adige e rimasti incastrati alla base della struttura.

L’operazione, durata l’intera giornata, ha richiesto la chiusura al traffico veicolare del ponte. Due squadre specializzate sono intervenute utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) per raggiungere in sicurezza il greto del fiume. Una volta individuati e ancorati i tronchi agli appositi sistemi di sollevamento, i detriti sono stati issati sull’impalcata del ponte con l’ausilio di un’autogru.

I tronchi più grossi sono stati poi sezionati in pezzi più piccoli direttamente in loco e successivamente smaltiti secondo le procedure previste.