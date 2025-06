Sicurezza in A4: incontri, giochi e un caffè gratis per riflettere sui rischi del personale autostradale.

Il 25 giugno per la Giornata Europea per la sicurezza del personale autostradale, la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, offre un caffè gratis in a4. Si tratta di un doppio appuntamento per sensibilizzare chi viaggia sui pericoli affrontati ogni giorno da chi lavora lungo l’autostrada.

Gli eventi saranno al casello di Limenella Ovest (Padova) al mattino e nel pomeriggio al Truck Park di Brescia Est (Castenedolo), coinvolgendo idealmente anche la tratta che attraversa Verona.

L’iniziativa punta a un contatto diretto con automobilisti e autotrasportatori: niente cerimonie ufficiali, ma incontri sul campo, giochi interattivi, brevi attività che permettano ai viaggiatori di immedesimarsi in chi lavora accanto al traffico, spesso a pochi centimetri dai veicoli in corsa. A chi parteciperà saranno offerti un caffè e piccoli gadget, ma soprattutto l’opportunità di lasciare un messaggio, una testimonianza o una riflessione.

L’iniziativa, che si inserisce nella campagna europea #(S)heWorks #ICare, si propone di trasformare l’incontro in un’occasione concreta di consapevolezza. “Troppi gli incidenti – anche mortali – che coinvolgono ancora gli operatori autostradali, spesso causati da distrazioni, velocità e mancato rispetto delle regole”.