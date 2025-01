Burraco, carte e scacchi: a Verona il gioco è al Centro Santa Toscana.

Per chi ama il burraco o semplicemente cerca un modo per passare un pomeriggio diverso, il Centro di Comunità Santa Toscana è il posto giusto. Ogni venerdì pomeriggio, le porte del centro si aprono per accogliere chiunque voglia sfidarsi a burraco, carte o scacchi. L’appuntamento è in via Santa Toscana 9, a Verona dalle 15 alle 17. L’ingresso è gratuito e libero.

Non importa essere un esperto o un principiante: il bello è che si trova sempre qualcuno con cui giocare, scambiare due parole e fare nuove amicizie, stimolando mente e spirito.