Borgo Venezia: rinviata al 6 aprile la “Domenica della Sostenibilità”

E’ stata rinviata al 6 aprile causa maltempo la “Domenica della Sostenibilità” in Borgo Venezia.

Doveva esserci domenica 23 marzo, in Borgo Venezia, Circoscrizione 6, la Domenica della Sostenibilità, ma è stata rinviata al 6 aprile causa maltempo. Resta valido il programma della manifestazione, a cui attivamente associazioni, organizzazioni no-profit, attività commerciali e artigianali del quartiere, così come le modifiche alla viabilità che interesseranno piazza Libero Vinco e via Betteloni a Borgo Venezia. Si tratta di un’iniziativa pensata per promuovere una mobilità cittadina più rispettosa dell’ambiente e contribuire al miglioramento della qualità dell’aria.

L’evento offrirà anche un’occasione per riscoprire il quartiere senza il traffico automobilistico. Strade e piazze saranno restituite ai cittadini, che potranno vivere esperienze di comunità attraverso attività culturali, sportive e di sensibilizzazione ambientale e sociale, organizzate da associazioni locali, realtà commerciali e artigianali.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, sono previste alcune modifiche alla circolazione e divieti di sosta in diverse strade del quartiere.

Modifiche alla viabilità del 6 aprile.

Divieto di transito dalle 10:00 alle 20:00 e divieto di sosta dalle 8:00 alle 20:00 (con rimozione forzata).

Via Cesare Betteloni , tra via Montorio e via C. Fincato.

, tra via Montorio e via C. Fincato. Via Girolamo Fracastoro , tra piazza Libero Vinco e via F. Rosa Morando.

, tra piazza Libero Vinco e via F. Rosa Morando. Piazza Libero Vinco , nel tratto tra via C. Betteloni e via G. Fracastoro.

, nel tratto tra via C. Betteloni e via G. Fracastoro. Piazza Libero Vinco, nel tratto tra via C. Betteloni e via G. Cignaroli.

Veicoli autorizzati alla circolazione.

Biciclette.

Veicoli di proprietari o titolari di garage/posti auto privati.

Veicoli delle Forze dell’Ordine, di pronto intervento o soccorso.

Divieto di sosta dalle 8:00 alle 20:00 (con rimozione forzata).

Via F. Rosa Morando , area rialzata tra via G. dai Libri, via F. Rosa Morando e i civici 5-5a-5b-7.

, area rialzata tra via G. dai Libri, via F. Rosa Morando e i civici 5-5a-5b-7. Via Girolamo dai Libri, tra via Rosa Morando e i civici 9 e 16.

Divieto di transito dalle 10:00 alle 20:00.

Via G. dai Libri .

. Via D. Morone .

. Via A. Torri .

. Via B. Lorenzi , tra via C. Fincato e via G. Campagna.

, tra via C. Fincato e via G. Campagna. Via B. del Bene .

. Via E. de Betta .

. Via Briolotto .

. Via Sante Creare .

. Via U. Boccioni , tra via P. Caliari e via B. Lorenzi.

, tra via P. Caliari e via B. Lorenzi. Via E. Salgari , tra via Lorenzi e via G. Campagna.

, tra via Lorenzi e via G. Campagna. Traversa di via C. Fincato, tra il civico 64 e via B. Lorenzi.

