A Verona scatta “l’Ora della Terra”: si spegne Torre dei Lamberti

Per “l’Ora della Terra” Verona spegna Torre dei Lamberti.

Anche a Verona è “l’Ora della Terra”: sabato 22 marzo, in tutto il mondo, si spegneranno migliaia di monumenti, tra i quali anche la Torre dei Lamberti. Proprio così: dalle 20.30 alle 21.30, anche Torre dei Lamberti rimarrà al buio e sarà proposto in piazza dei Signori un momento di riflessione con letture di poesie e testi sulla natura.

In meno di 20 anni le concentrazioni di CO2 nell’atmosfera sono aumentate del 20 per cento e i recenti eventi in California e in Emilia Romagna sono solo alcuni degli effetti dei cambiamenti climatici in atto. Effetti che anche le piccole azioni quotidiane, sommate tra loro, possono in qualche modo contrastare. Da qui la convinta adesione dell’amministrazione all’evento internazionale del Wwf, un’azione simbolica, ma concreta, per promuovere maggiore consapevolezza tra i cittadini nell’adottare uno stile di vita sostenibile.

“Come ogni anno sosteniamo questa iniziativa per richiamare l’attenzione sulle problematiche legate alla crisi climatica in corso, un’occasione per ribadire quanto sia importante che ogni cittadino faccia la propria parte”, ha detto l’assessore all’Ambiente e Transizione ecologica Tommaso Ferrari.

Il 22 marzo Giornata mondiale dell’acqua.

Il 22 marzo, come ricordato dal presidente del Wwf Verona Michele Dall’O, ricorre anche la Giornata mondiale dell’acqua, il bene comune per eccellenza che rappresenta una risorsa preziosa ma limitata e sempre più a rischio a causa di fattori quali inquinamento, sfruttamento eccessivo, alterazioni fisiche degli habitat acquatici e cambiamento climatico.

“Negli ultimi 30 anni in Italia la disponibilità di acqua si è ridotta del 19% (ISPRA 2022) rispetto al precedente periodo- ha detto Dall’O-, un dato impressionante che ci deve spingere a cambiare le nostre abitudini rispetto al consumo di tale bene”.