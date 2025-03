In Borgo Roma riapre il ponte delle Menegone: ma occhio alle limitazioni

Riapre in Borgo Roma il ponte delle Menegone. Ma occhio ai limiti: veicoli sotto le 3,5 tonnellate e massimo 30 km orari.

In Borgo Roma riapre il ponte delle Menegone. Attenzione però: potranno transitare i veicoli al di sotto delle 3,5 tonnellate di peso e a una velocità massima di 30 km orari. Nelle prossime settimane, presumibilmente entro Pasqua, potrà riaprire al transito veicolare il ponte delle Menegone in Borgo Roma nelle vicinanze dell’ospedale Policlinico.

“Saranno posizionati dei new jersey di calcestruzzo del peso di 4 tonnellate ciascuno – spiega l’assessore a Ponti e strade, Federico Benini – per isolare i flussi ciclopedonali da quelli di auto e furgoni. Il traffico veicolare rimarrà a senso unico alternato, alla velocità massima di 30 chilometri orari e sarà vietato ai mezzi dal peso superiore alle 3,5 tonnellate e al trasporto pubblico locale (tpl). Il tpl segue da tempo altri percorsi che si sono dimostrati altrettanto funzionali”.

La collocazione di new jersey in calcestruzzo è provvisoria: in futuro saranno sostituiti, previo adeguamento funzionale dell’opera, da barriere stradali bordo ponte in acciaio.