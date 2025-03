Anziano aggredito in strada a Verona, denunciato un 35enne

Verona, anziano aggredito in zona San Zeno da un 35enne, denunciato.

Un anziano di 82 anni è stato aggredito la scorsa settimana a Verona, in circonvallazione Maroncelli, mentre passeggiava nella zona di San Zeno. L’autore dell’aggressione sarebbe un 35enne di origine srilankese, che avrebbe colpito ripetutamente l’anziano anche quando si trovava a terra. L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi di alcuni commercianti, i quali, con le loro grida, hanno messo in fuga l’aggressore e allertato la polizia.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia di Stato: una di queste ha individuato il sospettato poco distante. L’uomo avrebbe tentato di opporre resistenza agli agenti prima di essere fermato e condotto in questura. È stato denunciato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo, la vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Borgo Trento, dove è ancora ricoverata. Restano ignote le cause dell’aggressione, e non risulterebbero precedenti contatti tra i due.