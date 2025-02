Biblioteche di quartiere, più servizi a San Michele e Borgo Trieste

Verona, rinforzati i servizi nelle biblioteche di quartiere di San Michele e alla Mondadori di Borgo Trieste.

Da sabato 7 febbraio la biblioteca di San Michele sarà infatti aperta anche il sabato mattina, dalle 9 alle 13, a vantaggio dei residenti del quartiere, famiglie, bambini e studenti che possono recarsi negli spazi in piazza Madonna di Campagna anche in questa fascia oraria. Vengono così aumentate le ore di apertura del centro, che passano da 20 a 24 alla settimana.

Servizio in più anche per i lettori più piccoli, per i quali la Biblioteca di San Michele propone un pomeriggio in più dedicato al progetto ‘Nati per Leggere’, che oltre al mercoledì sarà proposto anche nel pomeriggio di venerdì.

Servizio rafforzato anche alla Mondadori in Borgo Trieste. Qui, dove l’apertura al sabato mattina è già consolidata, è in arrivo nuovo personale che supporterà quello già in servizio nelle giornate di maggior afflusso di utenti, aumento registrato alla Mondadori come nelle altre biblioteche comunali. Rispetto al 2023, infatti, nel 2024 si è registrato un aumento medio dei prestiti all’interno del sistema bibliotecario del Comune del 17 per cento, mentre il numero degli utenti attivi, cioè che ha effettuato almeno un prestito nell’arco dei 12 mesi, segna un più 27 per cento.

Le novità sono frutto della ristrutturazione in partenza nella biblioteca di Porto San Pancrazio, che dal 7 febbraio sarà chiusa per consentire il riordino dei 4900 testi presenti. Parte del personale andrà quindi a supporto dei nuovi servizi avviati. Durante la chiusura degli spazi in via Conegliano, sarà comunque attivo il servizio di prestito presso il Centro di Comunità in via Stoppele, aperto il mercoledì mattina dalle 9.30 alle 12.30.