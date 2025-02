Il comune di Verona assumerà 85 nuovi dipendenti quest’anno. E non solo

Nuove assunzioni al comune di Verona.

Il Comune quest’anno assumerà 85 nuove risorse, tra operatori, educatori, istruttori e funzionari e che andranno ad integrare le 1.752 unità del personale, a fronte di 29 pensionamenti previsti. A queste si aggiungono 107 assunzioni a tempo determinato. Inoltre sono aperti il bando per la formazione della graduatoria da utilizzare ai fini dell’assunzione a tempo determinato di agenti della polizia locale, che scade il prossimo 18 febbraio, e i bandi in scadenza al 28 febbraio per altre sette unità (Istruttori servizi tecnici, Istruttore Bibliotecario e Operatori esperti servizi generali amministrativi-contabili) nelle Direzioni delle Aree tecniche, delle Biblioteche, dei Musei e tre nell’Area degli Operatori esperti.

Il Piano del fabbisogno del personale è stato approvato oggi dalla Giunta, come allegato del Piano Integrato Attività e Organizzazione per il triennio 2025-2027: un documento necessario per poter procedere alle assunzioni, assieme all’approvazione del Bilancio entro i tempi di legge, cioè il 31 dicembre, come accaduto.

“Iniziamo a dare una serie di risposte per quanto riguarda il fabbisogno di personale del Comune di Verona, nonostante i tagli di 9,6 milioni di euro del Governo Meloni. Maggior personale significa maggiori servizi soprattutto in termini di maggior presenza della Polizia Locale e di aumento ulteriore della qualità dell’offerta educativa delle scuole nido – afferma Michele Bertucco, assessore al Personale e al bilancio – è una risposta purtroppo ancora parziale, dato che, per quanto abbiamo e stiamo recuperando risorse dall’estinzione anticipata dei mutui e da varie voci del bilancio, abbiamo dei limiti oggettivi”.

“Per legge – continua Bertucco – la spesa del personale del Comune di Verona non può superare il 28% del rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti. Inoltre, i tempi di selezione si allungano perché, quest’anno, il decreto Milleproroghe dello scorso dicembre 2024 ha reintrodotto l’obbligo di procedere con un avviso di mobilità esterna volontaria rivolto ai dipendenti pubblici di altri enti e istituzioni, prima di bandire un concorso per l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. Non sappiamo ancora, se dopo la conversione in legge, tale modifica sarà mantenuta o meno, date le pressanti richieste di Anci di eliminarla. Prevediamo di reclutare 15 Istruttori amministrativo – contabili in corso di selezione entro inizio dell’estate, dato che abbiamo ben 950 candidati. Per le graduatorie della mobilità i tempi sono più contenuti, una sessantina di giorni circa”.

Il bando in scadenza il 18 febbraio.

Con il bando in scadenza il prossimo 18 febbraio, consultabile sul sito, il Comune integrerà a breve il corpo della polizia locale con 15 agenti a tempo determinato cui si aggiungeranno entro la primavera altri sette agenti e cinque funzionari. Nel 2026, saranno assunti otto agenti e quattro funzionari e ulteriori dieci agenti nel 2027. In totale si incrementa il corpo di polizia locale di 34 unità nel triennio 2025-2027 di cui 12 nel 2025.

“Attualmente – aggiunge Bertucco – il Comune può contare su 234 agenti, di cui 40 funzionari. Di questi 24 hanno più di 60 anni e cinque hanno più di 55 anni. Un passaggio delicato, non tenuto in conto dalle precedenti amministrazioni, quello dell’elevata anzianità di carriera del personale, dato che chi ha più di 55 anni potrebbe chiedere di essere esonerato dal servizio notturno. I servizi garantiti dalla polizia locale sono molteplici e indispensabili per la collettività quindi siamo particolarmente attenti a questi aspetti: saranno promossi a funzionari di polizia locale cinque agenti”.

Un altro tema particolarmente sentito è quello dell’offerta educativa delle scuole d’infanzia e dei nidi cioè del servizio 0-6 anni. Saranno assunti nel 2025 sette educatori di asilo nido e stabilizzati a tempo indeterminato altri sei. In più saranno assunti a tempo indeterminato due coordinatori pedagogici.