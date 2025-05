La pasticceria veronese nel cuore di New York: Bauli apre i battenti a Broadway.

Il famoso brand veronese Bauli debutta negli Stati Uniti con l’apertura del suo primo punto vendita a New York. L’inaugurazione è fissata per mercoledì 21 maggio alle ore 11 al civico 866 di Broadway, a Union Square.

Dopo il successo riscosso a Vienna, questa è la seconda apertura internazionale per il marchio, che in Italia è già un punto di riferimento nel mondo della pasticceria da forno con una rete di 13 boutique.

Per festeggiare l’occasione, Bauli offrirà una degustazione gratuita del dolce “Minuto Bauli” ai visitatori che si presenteranno nei primi 100 minuti dall’apertura. Un gesto simbolico per accogliere i newyorkesi e testare il gradimento del prodotto in un mercato nuovo e strategico.

L’iniziativa segna l’inizio di una nuova fase di espansione per il gruppo, con l’obiettivo di esplorare e conquistare il palato americano. Se il debutto darà i risultati sperati, non si esclude l’apertura di nuovi store in altre città degli Stati Uniti.