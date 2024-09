Autunno 2024: come muoversi da Verona in Baviera a soli 29 euro

Autunno 2024: come muoversi in Baviera a soli 29 euro.

Per chi vuole visitare la Baviera in autunno e magari andare all’oktoberfest, può viaggiare per un giorno intero a soli 29 euro. Grazie ai treni Db-Öbb EuroCity e Railjet Ng, una volta raggiunta la stazione centrale di Monaco, i viaggiatori potranno spostarsi liberamente in tutta la regione, utilizzando un unico biglietto giornaliero.

Questo biglietto, disponibile a partire da 29 Euro, consente corse illimitate su tutti i treni locali e regionali, sui mezzi pubblici e sui principali bus di linea in Baviera. Il biglietto è particolarmente conveniente per i gruppi: fino a 5 persone possono viaggiare insieme e i bambini dai 6 ai 15 anni viaggiano gratuitamente (massimo 3 per gruppo).

Collegamenti dall’Italia alla Baviera.

Ogni due ore partono treni diretti da Verona verso Monaco, senza cambiare, con il primo treno alle 9:01 e l’ultimo alle 17:01.

L’autunno a Monaco è gettonato soprattutto grazie a eventi famosi come l’Oktoberfest, che quest’anno si terrà dal 21 settembre al 6 ottobre. Per chi ama la cultura, Monaco offre numerosi musei, pinacoteche e palazzi storici da visitare. Inoltre, le fresche giornate autunnali invitano a lunghe passeggiate o giri in bicicletta per ammirare il suggestivo foliage.

Chi parte dall’Italia può approfittare di tariffe vantaggiose, con biglietti per l’Austria a partire da 19,70 euro, per la Germania da 39,90 euro e all’interno dell’Italia da soli 9,90 euro.

Informazioni e prenotazioni treni su www.megliointreno.it, o tramite le biglietterie e agenzie di viaggio partner DB, ÖBB e Trenitalia.