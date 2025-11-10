Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 10 a domenica 16 novembre.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 10 novembre e per tutta la settimana, fino a domenica 9 novembre, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Sommacampagna, via Fenilon, viale del Brennero, via Preare, via Turbina, Strada Bresciana. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’Ufficio Mobile di Prossimità sarà presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario: