Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 10 a domenica 16 novembre.
Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 10 novembre e per tutta la settimana, fino a domenica 9 novembre, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:
via Sommacampagna, via Fenilon, viale del Brennero, via Preare, via Turbina, Strada Bresciana. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.
Ufficio Mobile di Prossimità.
L’Ufficio Mobile di Prossimità sarà presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario:
- Lunedì: servizio già effettuato in mattinata al parco san Giacomo e al parco Santa Teresa via Ongaro.
- Martedì dalle 7.30 alle 13 l’Ump sarà al mercato in Borgo Venezia.
- Mercoledì dalle 7.30 alle 10 l’Ump sarà al mercato in piazza Vittorio Veneto, e dalle 10.30 alle 13 al mercato in via Poerio.
- Giovedì dalle 7.30 alle 10 gli agenti saranno al mercato di via D. Mercante, quindi dalle 10.30 alle 13 al mercato in via Luigi Prina.
- Venerdì dalle 7.30 alle 10 l’Ump sarà al mercato in Piazza Arditi, quindi dalle 10.30 alle 13 al mercato in piazza XVI Ottobre.
- Sabato dalle 7.30 alle 15.30 l’Ump sarà al mercato dello Stadio, e dalle 15.30 alle 19 in piazza Brà.
- Domenica pomeriggio l’Ump sarà in piazza Brà dalle 13.30 alle 19.